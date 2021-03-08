للبيع.فيلا | 4 غرف فخمة | الرحبة أبوظبي الفيلا مكونة من : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - مجلس واسع - صالة عائلة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات مساحة الأرض : 16,476 قدم مربع كود رقم : VI116333 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0265923600 أو السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733