للبيع | فيلا 4 غرف على زاوية و شارعين | حدائق الراحة أبوظبي هذه الفيلا تقع على زاوية مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - مخزن - تيراس - مطبخ - حمام - تواليت حمام سباحة - موقف سيارتين - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة رووف مساحة الأرض : 4,391 قدم مربع مساحة البناء : 3,530 قدم مربع كود رقم : VI 116331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404