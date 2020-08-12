(للبيع)
|للبيع | فيلا 4 غرف على زاوية و شارعين | حدائق الراحة أبوظبي هذه الفيلا تقع على زاوية مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - مخزن - تيراس - مطبخ - حمام - تواليت حمام سباحة - موقف سيارتين - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة رووف مساحة الأرض : 4,391 قدم مربع مساحة البناء : 3,530 قدم مربع كود رقم : VI 116331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064865
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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