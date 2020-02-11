للبيع.فيلا 4 غرف على زاوية في حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 4 غرف على زاوية في حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي هذه الفيلا تقع على زاوية مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - مخزن - تيراس - مطبخ - حمام تواليت - حمام سباحة - موقف سياراتين - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة رووف كود رقم : VI 114434 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052345
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