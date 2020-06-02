للبيع | فيلا 4 غرف على زاوية | حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | فيلا 4 غرف على زاوية | حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | فيلا 4 غرف على زاوية | حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي هذه الفيلا تقع على زاوية مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - مخزن – تيراس – مطبخ - حمام تواليت - حمام سباحة - موقف سياراتين - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة رووف كود رقم : VI 9793 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2020
رقم الإعلان: 2060102
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