للبيع | فيلا 4 غرف على زاوية | حي الحميم حدائق الراحة أبوظبي هذه الفيلا تقع على زاوية مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - مخزن – تيراس – مطبخ - حمام تواليت - حمام سباحة - موقف سياراتين - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة رووف كود رقم : VI 9793 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404