للبيع.فيلا 4 غرف | حوش و حديقة | بوابة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام - تواليت مرآب - حوش - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - حمامين - شرفة كود رقم : VI 107111 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733