للبيع .فيلا 4 غرف | حمام سباحة | حدائق الراحة أبوظبي تتكون الفيلا من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة عائلة / دراسة - غرفة خادمة - مخزن – تيراس - مطبخ حمام- حمام سباحة - عدد 2 موقف سيارات - حديقة الطابق الأول : غرفة النوم الرئيسية - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة كود رقم : VH 964805 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733