للبيع | فيلا 4 غرف | حدائق القرم أبوظبي تتكون الفيلا من : طابق أرضي : مجلس كبير - غرفة الطعام - مطبخ واسع - غرفة سائق - حمامين - كراج للسيارات طابق أول : 2 غرف نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - مطبخ تحضيري - 3 حمامات الرووف : غرفة نوم - غرفة خادمة - مغسلة - مخزن - حمامين كود رقم : VI 115331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733