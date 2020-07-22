(للبيع)
|للبيع | فيلا 4 غرف | حدائق القرم أبوظبي تتكون الفيلا من : طابق أرضي : مجلس كبير - غرفة الطعام - مطبخ واسع - غرفة سائق - حمامين - كراج للسيارات طابق أول : 2 غرف نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - مطبخ تحضيري - 3 حمامات الرووف : غرفة نوم - غرفة خادمة - مغسلة - مخزن - حمامين كود رقم : VI 115331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063524
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