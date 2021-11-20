للبيع فيلا 4 غرف | حدائق الراحة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا 4 غرف | حدائق الراحة أبوظبي تتكون الفيلا من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة عائلة / دراسة - غرفة خادمة - مخزن - تيراس - مطبخ - حمام الطابق الأول : غرفة النوم الرئيسية - 3 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة كود رقم : VH 964805 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111979
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للبيع فيلا 4 غرف | حدائق الراحة أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا 4 غرف | حدائق الراحة أبوظبي تتكون الفيلا من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة.
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20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع .فيلا 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي فيلا تطل على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من : 11 غرفة نوم - .
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

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للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم ماستر.
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غ.
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غ.
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف ن.
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة خليفة أبوظبي مجمع يقع على زاويتين و 3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم م.
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة خليفة أبوظبي مجمع يقع على زاويتين و 3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم م.
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا جديدة أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا جديدة أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا جديدة أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلس رجالي - مجل.
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا جديدة أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا جديدة أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس مع مغا.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس مع مغا.
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس - صالتين.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس - صالتين.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
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