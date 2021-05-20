للبيع.فيلا 4 غرف | جنوب الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 4 غرف | جنوب الشامخة أبوظبي فيلا تتكون من 4 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - مخزن - غرفة خادمة - غرفة ألعاب للأطفال - 4 حمامات مساحة الأرض : 11,420 قدم مربع ملاحظة : مصرح للبناء طابق ثاني كود رقم : VH 979940 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 050307042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094375
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19/5/2021
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