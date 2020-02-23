للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غرفة جلوس - غرفة دراسة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - حمام غرفة غسيل - باركينج 3 لسيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات - بلكونتين كود رقم : VI 115596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733