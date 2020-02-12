(للبيع)
|للبيع. فيلا 4 غرف أول ساكن على زاوية في ياس ايكرز أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غرفة جلوس - غرفة دراسة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - تواليت - باركينج 3 لسيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات - بلكونتين كود رقم : VI 115562 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052491
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