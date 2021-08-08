للبيع. فيلا 3 غرف نوم | حي سكني راقي | شارع السلام أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / الطعام - مطبخ - غرفة خدم مع حمام خاص - غرفة غسيل - جراج - حديقه الطابق الأول : غرفة نوم ماسترمع غرفة ملابس - غرفتين نوم ماستر - 2 تيراس كود رقم : TH 967318 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733