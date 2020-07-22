للبيع | فيلا 3 غرف نوم | حدائق بلوم أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - غرفة طعام - قاعة واسعة - غرفة خادمة - مطبخ واسع - حمامين - كراج داخلي للسيارات طابق أول : غرفة ماستر - 2 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة الفيلا لها دخل سنويا كود رقم : VI 115330 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 حدائق بلووم هي 3BR | 4BR | 5BR تم تطوير حدائق بلووم حسب الخصائص بلوم