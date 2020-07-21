(للبيع)
|للبيع.فيلا 3 غرف مع حديقة | حدائق بلوم أبوظبي الفيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة طعام - صالة معيشة ببلكونة - غرفة خادمة بحمام - حمام - مخزن - مطبخ مغلق طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم مع بلكونة - 3 حمامات - تيراس صغير المنطقة الخارجية : غرفة سائق مع حمام - حديقة - موقف سيارات كود رقم : VI 116186 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063450
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