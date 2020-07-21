للبيع.فيلا 3 غرف مع حديقة | حدائق بلوم أبوظبي الفيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة طعام - صالة معيشة ببلكونة - غرفة خادمة بحمام - حمام - مخزن - مطبخ مغلق طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم مع بلكونة - 3 حمامات - تيراس صغير المنطقة الخارجية : غرفة سائق مع حمام - حديقة - موقف سيارات كود رقم : VI 116186 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733