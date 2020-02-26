للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي هذا الفيلا مكونة من : 3 غرف نوم فخمة - مجلس كبير - صالة واسعة - مطبخ مجهز - غرفة خادمة - 4 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114346 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً.