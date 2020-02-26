للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي هذا الفيلا مكونة من : 3 غرف نوم فخمة - مجلس كبير - صالة واسعة - مطبخ مجهز - غرفة خادمة - 4 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114346 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054187
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي هذا الفيلا مكونة من : 3 غرف نوم فخمة - مجلس كبير - صالة واسع.
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي الفيلا مكون من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ - 4.
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر في منطقة المقطع أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر في منطقة المقطع أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر في منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البح.
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من : 12 شقة كل شقة مكونة .
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلسين.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف فخمة في الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف فخمة في الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف فخمة في الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - 5 حما.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 32 فيلا مع جيم + حمام سباحة مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 32 فيلا مع جيم + حمام سباحة مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 32 فيلا مع جيم + حمام سباحة مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا مكونة من : 3 غرف نوم ماستر.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس متصل بصالة كب.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا اول ساكن شخبوط علي زاويه تشطيب حديث بسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا اول ساكن شخبوط علي زاويه تشطيب حديث بسعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث بسعر مميز مساحة الارض ( 100* 100 قدم ) موقع على زاوية وحوش واسع.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي هذه الفيلا تقع على 3 شوارع مكونة من : 5 أجنحة .
القسم: 

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي هذه الفيلا تقع على الحزام الأخضر مكونة : طابق أرضي .
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن مساحة الارض ( 110 × 100قدم ) الفيلا تتكو.
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غ.
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 13 غرفة ماستر - صالة - 3 مجالس - م.
القسم: 

اتصل

22/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager