للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي هذا الفيلا مكونة من : 3 غرف نوم فخمة - مجلس كبير - صالة واسعة - مطبخ مجهز - غرفة خادمة - 4 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114346 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054186
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 3 غرف في مدينة خليفة أبوظبي هذا الفيلا مكونة من : 3 غرف نوم فخمة - مجلس كبير - صالة واسع.
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي الفيلا مكون من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ - 4.
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر في منطقة المقطع أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر في منطقة المقطع أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر في منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البح.
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من : 12 شقة كل شقة مكونة .
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلسين.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف فخمة في الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف فخمة في الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف فخمة في الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - 5 حما.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 32 فيلا مع جيم + حمام سباحة مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 32 فيلا مع جيم + حمام سباحة مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 32 فيلا مع جيم + حمام سباحة مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا مكونة من : 3 غرف نوم ماستر.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس متصل بصالة كب.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا اول ساكن شخبوط علي زاويه تشطيب حديث بسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا اول ساكن شخبوط علي زاويه تشطيب حديث بسعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث بسعر مميز مساحة الارض ( 100* 100 قدم ) موقع على زاوية وحوش واسع.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي هذه الفيلا تقع على 3 شوارع مكونة من : 5 أجنحة .
القسم: 

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي هذه الفيلا تقع على الحزام الأخضر مكونة : طابق أرضي .
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن مساحة الارض ( 110 × 100قدم ) الفيلا تتكو.
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غ.
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 13 غرفة ماستر - صالة - 3 مجالس - م.
القسم: 

اتصل

22/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager