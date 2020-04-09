للبيع.فيلا 3 غرف في حدائق بلوم أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - غرفة طعام - قاعة واسعة - غرفة خادمة - مطبخ واسع - حمامين - جراج داخلي للسيارات طابق أول : غرفة ماستر كبيرة - 2 غرف نوم - 3 حمامات - بالكونة الفيلا مؤجرة ب 170.000سنويا كود رقم : VI 115330 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733