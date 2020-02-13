للبيع.فيلا 3 غرف فخمة في جزيرة السعديات أبوظبي ه

(للبيع)
|للبيع.فيلا 3 غرف فخمة في جزيرة السعديات أبوظبي هذه الفيلا الفخمة مكونة من : طابق أرضي : غرفة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - حمام - باركينج طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - مخزن - 3 حمامات كود رقم : VI 114466 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052613
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