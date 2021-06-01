للبيع.فيلا 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي - طابقين - رووف تحتوي الفيلا على : 6 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة بنتهاوس في الرووف تكييف مركزي - غاز مركزي كود رقم : VH 977414 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095678
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