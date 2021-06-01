(للبيع)
|للبيع.فيلا 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي - طابقين - رووف تحتوي الفيلا على : 6 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة بنتهاوس في الرووف تكييف مركزي - غاز مركزي كود رقم : VH 977414 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095677
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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