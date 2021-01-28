(للبيع)
|للبيع.فيلا | 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا كبيرة مجددة بالكامل مكونة من : طابق أرضي : طابقين - رووف تحتوي الفيلا على : 6 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة الرووف : بنتهاوس تكييف مركزي - غاز مركزي كود رقم : VI 115992 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081815
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