(للبيع)
|للبيع.فيلا 3 طوابق مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا كبيرة مجددة بالكامل مكونة من : طابق أرضي : طابقين - رووف تحتوي الفيلا على : 6 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة بنتهاوس في الرووف كود رقم : VI 115992 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078358
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