(للبيع)
|للبيع | فيلا 18 ستوديوا تطل علي شارعين | شارع المطار أبوظبي هذه الفيلا تطل على زاوية وشارعين ومكونة من : طابق أرضي : 7 ستوديوهات طابق أول : 7 ستوديوهات طابق الرووف : 4 ستوديوهات مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : VI 113834 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060107
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