للبيع | فيلا 18 ستوديوا تطل علي شارعين | شارع المطار أبوظبي هذه الفيلا تطل على زاوية وشارعين ومكونة من : طابق أرضي : 7 ستوديوهات طابق أول : 7 ستوديوهات طابق الرووف : 4 ستوديوهات مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : VI 113834 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733