للبيع .فيلا 18 أستديو | على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : 7 ستوديوهات الطابق الأول : 7 ستوديوهات الطابق الرووف : 4 ستوديوهات مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : VH 964899 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً