للبيع.فيلا 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف الفيلا تحتوي على : 14 غرفة نوم ماستر - 3 صالات - مطبخ رئيسي - ملحق خارجي - 14 حمامات مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : VH 964953 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733