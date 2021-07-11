للبيع.فيلا 14 غرفة ماستر | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 14 غرفة ماستر | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من 11 غرف ماستر - مجلس حريمى - مجلس الرجال - صالة جلوس - صالة طعام - جاكوزي - ساونا - 14 حمام الرووف : غرفة نوم ملحق خارجي : 3 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 4 حمامات كود رقم : VH 980595 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/7/2021
رقم الإعلان: 2099520
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