للبيع. فيلا 14 غرفة ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : 11 غرف ماستر - مجلس حريمى - مجلس الرجال- صالة جلوس - صالة طعام - جاكوزي ساونا - 14 حمام ملحق خارجي : 3 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 4 حمامات الرووف : غرقة نوم كود رقم : VH 980595 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733