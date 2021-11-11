للبيع. فيلا 14 غرفة ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع. فيلا 14 غرفة ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : 11 غرف ماستر - مجلس حريمى - مجلس الرجال- صالة جلوس - صالة طعام - جاكوزي ساونا - 14 حمام ملحق خارجي : 3 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 4 حمامات الرووف : غرقة نوم كود رقم : VH 980595 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/11/2021
رقم الإعلان: 2110947
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