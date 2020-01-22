للبيع.فيلا 13 غرفة فخمة في منطقة الكرامة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 13 غرفة نوم ماستر - صالة - 3 مجالس مع حمام صغير للضيوف - مطبخين كبار مساحة الأرض : 7,278.49 قدم مربع كود رقم : VI 108241 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733