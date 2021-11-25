(للبيع)
|للبيع.فيلا 12 غرفة نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 12 غرفة نوم ماستر - مجلسين - صالة جلوس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة خادمة - مغسلة مطبخ خارجي - ملاحق خارجية - 12 حمام - مواقف مغطاه للسيارات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VH 980447 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112716
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