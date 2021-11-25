للبيع.فيلا 12 غرفة نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 12 غرفة نوم ماستر - مجلسين - صالة جلوس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة خادمة - مغسلة مطبخ خارجي - ملاحق خارجية - 12 حمام - مواقف مغطاه للسيارات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VH 980447 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733