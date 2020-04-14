للبيع.فيلا 12 غرفة في مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 4 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 4 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم عادية - 8 حمامات 3 ملاحق خارجية : مجلس - غرفة طعام - مطبخين - مخزن - غرفة سائق مع حمام - غرفة خادمة مع حمام باركينج لعدد 3 سيارات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : VI 115064 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404