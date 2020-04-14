(للبيع)
|للبيع.فيلا 12 غرفة في مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 4 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة طعام - 4 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم عادية - 8 حمامات 3 ملاحق خارجية : مجلس - غرفة طعام - مطبخين - مخزن - غرفة سائق مع حمام - غرفة خادمة مع حمام باركينج لعدد 3 سيارات مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : VI 115064 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057858
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل