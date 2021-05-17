للبيع.فيلا | 12 غرفة | أول ساكن | الشامخة أبوظبي فيلا جديده أول ساكن على زاية وشارعين مكونة من : 12 غرفه نوم ماستر - صالة طعام - صالة جلوس - صالة عائلة - غرفة خادمة - غرفة حارس- مطبخين مساحة الارض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VH 976575 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733