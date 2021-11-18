(للبيع)
|للبيع .فيلا 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي فيلا تطل على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من : 11 غرفة نوم - مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ - 12 حمام - غرفة خادمة - غرفة سائق مساحة الأرض : 6,288 قدم مربع كود رقم : VH 964809 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111882
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