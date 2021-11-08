للبيع فيلا 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي فيلا تطل على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من : 11 غرفة نوم - مجلس - 2 صالة - غرفة طعام- 2 مطبخ - 12 حمام - غرفة خادمة - غرفة سائق مساحة الأرض : 6,288 قدم مربع كود رقم : VH 964809 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110450
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