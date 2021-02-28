للبيع.فيلا | 11 غرفة نوم | الزعاب أبوظبي فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين مكونة من : 11 غرفة نوم - مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ - 12 حمام - غرفة خادمة - غرفة سائق مساحة الأرض : 6,288 قدم مربع كود رقم : VI 702 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404