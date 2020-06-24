للبيع | فيلا 11 غرفة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا كبيرة فخمة جداً مكونة من : 11 غرفة نوم ماستر - مجلسين - صالة جلوس - غرفة طعام - غرفة خادمة - مخزن غرفة غسيل و كي - مواقف سيارات مظللة - حوش كبير كود رقم : VI 116187 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733