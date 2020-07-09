للبيع | فيلا 11 غرفة ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 11 غرفة ماستر - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي ملاحظة : الفيلا تشطيب فخم (سيراميك اسباني) كود رقم : VI 114948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733