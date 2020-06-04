(للبيع)
|للبيع | فيلا 11 غرفة ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 11 غرفة ماستر - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي ملاحظة : الفيلا تشطيب فخم (سيراميك اسباني) كود رقم : VI 114948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060198
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