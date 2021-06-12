للبيع.فيلا | 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : 11 غرفة ماستر - مطبخ مجهز - 11 حمام - ملاحق خارجية - جاكوزي الفيلا تشطيب فخم (سيراميك اسباني) الفيلا تصلح لنشاط تجاري كود رقم : VH 04748 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733