للبيع .فيلا 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | جاكوزي | مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 11 غرفة ماستر - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي الفيلا تشطيب فخم (سيراميك اسباني) كود رقم : VI 114948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733