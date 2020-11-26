(للبيع)
|للبيع .فيلا 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | جاكوزي | مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 11 غرفة ماستر - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي الفيلا تشطيب فخم (سيراميك اسباني) كود رقم : VI 114948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074071
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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