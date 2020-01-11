للبيع.فيلا 11 غرفة في منطقه الزعاب أبوظبي فيلا واسعة وفخمة تطل على زاويه وشارعين الفيلا مكونة من : 11 غرفة نوم - مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ - 12 حمام غرفة خادمة - غرفة سائق مساحة الأرض : 6,288 قدم مربع كود رقم : VI 702 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990