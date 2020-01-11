(للبيع)
|للبيع.فيلا 11 غرفة في منطقه الزعاب أبوظبي فيلا واسعة وفخمة تطل على زاويه وشارعين الفيلا مكونة من : 11 غرفة نوم - مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ - 12 حمام غرفة خادمة - غرفة سائق مساحة الأرض : 6,288 قدم مربع كود رقم : VI 702 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048460
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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