للبيع.فيلا | 11غرفة نوم | على زاوية و شارعين | الزعاب أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 11غرفة نوم | على زاوية و شارعين | الزعاب أبوظبي فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من : 11 غرفة نوم - مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ - 12 حمام - غرفة خادمة - غرفة سائق مساحة الأرض : 6,288 قدم مربع كود رقم : VI 702 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FIEN HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/1/2021
رقم الإعلان: 2079670
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