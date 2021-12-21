للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي مكونة من : 10 غرف - 3 مجلس - 3 صالات - غرفة طعام - مطبخين - 12 حمام - غرفة سائق - 2 مخزن - حوش مع حديقة كود رقم : VH 979268 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).