للبيع.فيلا 10 غرف نوم | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 10 غرف نوم | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي مكونة من : 10 غرف - 3 مجلس - 3 صالات - غرفة طعام - مطبخين - 12 حمام - غرفة سائق 2 مخزن - حوش مع حديقة كود رقم : VH 979268 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 050307042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2021
رقم الإعلان: 2101788
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاويتين و 3 شوارع كل فيلا مكون.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاويتين و 3 شوارع كل فيلا مكون.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف نوم | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخا.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة مكونة م.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة مكونة م.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية جنوب الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية جنوب الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية جنوب الشامخه ( مدينة الرياض ) واجهة حجر الفيلا مكونه : الدور الارضي : مجلسين وصال.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فليتين تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فليتين تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فليتين تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين تجاريتين على شارعين منهم شارع رئي.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فليتين تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فليتين تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فليتين تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين تجاريتين على شارعين منهم شارع رئي.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس - صالتين .
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم - مجلس - صالتين .
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 18 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 18 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 18 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 18 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 18 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 18 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 استديوهات شقة : غرفة - صال.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 استديوهات شقة : غرفة - صال.
القسم: 

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق.
القسم: 

اتصل

4/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager