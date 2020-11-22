للبيع .فيلا 10 غرف | مساحة 42,000 قدم مربع | القرم أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .فيلا 10 غرف | مساحة 42,000 قدم مربع | القرم أبوظبي هذه الفيلا تقع على شارعين مكونة من : 10 غرف نوم - 10 غرف - 2 مجلس - 2 صالة - غرفة طعام 2 مطبخ - 12 حمام - غرفة سائق مساحة الأرض : 42000 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : VI 2853 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073561
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