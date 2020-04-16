(للبيع)
|للبيع.فيلا 10 غرف ماستر في مدينة الرياض أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم ماستر - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة بحمام - حمام طابق أول :- 5 غرف نوم ماستر - صالة واسعة - غرفة عائلة طابق ثاني : 3 غرف نوم ماستر - صالة واسعة مع بلكونة المنطقة الخارجية : غرفة سائق - حديقة - مواقف سيارات مغطاه كود رقم : VI 114981 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058029
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل