للبيع.فيلا 10 غرف ماستر في مدينة الرياض أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم ماستر - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة بحمام - حمام طابق أول :- 5 غرف نوم ماستر - صالة واسعة - غرفة عائلة طابق ثاني : 3 غرف نوم ماستر - صالة واسعة مع بلكونة المنطقة الخارجية : غرفة سائق - حديقة - مواقف سيارات مغطاه كود رقم : VI 114981 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042