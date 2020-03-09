للبيع.فيلا 10 غرف ماستر في مدينة الرياض أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف ماستر في مدينة الرياض أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا 10 غرف ماستر في مدينة الرياض أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم ماستر- مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة بحمام - حمام طابق أول : 5 غرف نوم ماستر - صالة واسعة - غرفة عائلة طابق ثاني : 3 غرف نوم ماستر - صالة واسعة المنطقة الخارجية : غرفة سائق - حديقة - مواقف سيارات مغطاه كود رقم : VI 114981 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رخصة السيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2020
رقم الإعلان: 2055474
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