(للبيع)
|للبيع.فيلا 10 غرف ماستر فى مدينة خليفة أبوظبي الفيلا فخمة ومكونة من : 10 غرف نوم ماستر - صالة كبيرة - مطبخين مجهزين - غرفة خادمة ملحق خارجي - مجلس خارجي تشطيب فخم سوبر لوكس كود رقم : VI 114434 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052339
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